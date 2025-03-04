Леонтьев про 0:1 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» заблокировал 23 броска, выжимал из себя все, бился, но счет на табло»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Адмиралом».
Нижнекамский клуб потерпел поражение со счетом 0:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В таких играх редко бывает много забитых голов. Накал игры, турнирная таблица – все все понимают. Исход матча решил один результативный бросок соперника, мы имели возможности, но счет на табло.
Заблокировали 23 броска, выжимали из себя все, старались, бились, но пробить вратаря соперника не удалось. Что поменяли после первого периода? Он нам и в Хабаровске тяжело дался, а потом все наладилось – ритм, тонус.
Обычно начало матча должно складываться в твою пользу, нужно контролировать ход игры с первых минут», – сказал Олег Леонтьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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