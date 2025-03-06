Гутик побил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку – 45. 23-летний форвард превзошел Саболича и Бергфорса

Даниил Гутик побил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку.

Команда из Владивостока проводит матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком » (1:1, второй период).

23-летний форвард «Адмирала » сделал голевую передачу, в его активе стало 45 (21+24) очков за 61 игру.

Гутик установил клубный рекорд результативности за одну регулярку. Он превзошел Никласа Бергфорса (сезон-2014/15) и Роберта Саболича (сезон-2016/17), набиравших по 44 очка.

«Адмирал» рвется играть в Кубке Гагарина в пятый раз. А как клуб проходил в плей-офф раньше?