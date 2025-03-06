Гутик побил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку – 45. 23-летний форвард превзошел Саболича и Бергфорса
Даниил Гутик побил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку.
Команда из Владивостока проводит матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:1, второй период).
23-летний форвард «Адмирала» сделал голевую передачу, в его активе стало 45 (21+24) очков за 61 игру.
Гутик установил клубный рекорд результативности за одну регулярку. Он превзошел Никласа Бергфорса (сезон-2014/15) и Роберта Саболича (сезон-2016/17), набиравших по 44 очка.
«Адмирал» рвется играть в Кубке Гагарина в пятый раз. А как клуб проходил в плей-офф раньше?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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