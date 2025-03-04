Тамбиев об 1:0 с «Нефтехимиком»: «Понравилась самоотдача ребят, дисциплина была на высоком уровне. Они честно работали, мы заслужили победу»
«Важная победа, ждали такой игры, можно сказать, за четыре очка. Цена ошибки, реализованного момента или удаления в разы возрастает.
Понравилась самоотдача ребят, дисциплина была на высоком уровне. Они честно работали, и я считаю, что мы заслужили эту победу.
Матч уровня плей-офф? У нас все игры такие – от ножа, в радиусе одного броска. Все понимали значение этого матча: выиграл – одна ситуация в таблице, проиграл – совершенно другая. По накалу – наверное, да, игра была как в плей-офф, до ошибки.
Весь матч получился целостный. Да, в первые пять-шесть минут второго периода мы отдали инициативу, потом правильно среагировали и выровняли игру. В третьем [периоде] играли по счету, солидно провели его.
У соперника было пару моментов, Мишуров подчистил», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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