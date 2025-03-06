«Виннипег» готовит «серьезное предложение» по Нелсону, включающее пик 1-го раунда. «Айлендерс» хотят продлить 33-летнего форварда (Дэвид Паньотта)

«Виннипег» готовит «серьезное предложение» по обмену Брока Нелсона.

По информации инсайдера Дэвида Паньотты, в пакет предлагаемых активов входит пик первого раунда драфта.

Отмечается, что «Айлендерс » хотят подписать новый контракт с 33-летним форвардом и уже сделали ему соответствующее предложение.

Несмотря на это, обмен возможен, поскольку сторона Нелсона еще не дала ответ клубу.

В текущем сезоне 33-летний центрфорвард набрал 43 (19+22) очка в 61 матче при полезности «плюс 2». Срок его соглашения со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Колорадо», «Даллас» и «Виннипег» интересуются Нелсоном из «Айлендерс». У 33-летнего форварда 19+22 в 59 матчах сезона (The Fourth Period)