«Виннипег» готовит «серьезное предложение» по Нелсону, включающее пик 1-го раунда. «Айлендерс» хотят продлить 33-летнего форварда (Дэвид Паньотта)
«Виннипег» готовит «серьезное предложение» по обмену Брока Нелсона.
По информации инсайдера Дэвида Паньотты, в пакет предлагаемых активов входит пик первого раунда драфта.
Отмечается, что «Айлендерс» хотят подписать новый контракт с 33-летним форвардом и уже сделали ему соответствующее предложение.
Несмотря на это, обмен возможен, поскольку сторона Нелсона еще не дала ответ клубу.
В текущем сезоне 33-летний центрфорвард набрал 43 (19+22) очка в 61 матче при полезности «плюс 2». Срок его соглашения со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
«Колорадо», «Даллас» и «Виннипег» интересуются Нелсоном из «Айлендерс». У 33-летнего форварда 19+22 в 59 матчах сезона (The Fourth Period)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Дэвида Паньотты
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