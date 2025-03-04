Василий Каменев о Кузнецове: «Его потеря ослабит СКА, но у них широкая скамейка, найдут, кем заменить. Евгений не разучился играть после НХЛ, но не вышел на свой уровень»

Василий Каменев считает, что отсутствие Евгения Кузнецова ослабит СКА.

Ранее СКА объявил, что форвард пропускает матчи из-за ОРВИ и последствий сотрясения . В пятницу стало известно, что Кузнецов официально внесен в список травмированных, из‑за чего пропустит как минимум месяц.

Журналист Артур Хайруллин сообщил, что нападающий может больше не сыграть за клуб из Санкт-Петербурга.

– Конечно, если человек приехал из НХЛ, он не разучился в один день играть в хоккей. Потеря Кузнецова ослабит команду.

Но у СКА – широкая скамейка, найдут, кем заменить. И Андронов сейчас неплохо играет, и Грицюк скоро выйдет из лазарета, так что все будет нормально.

– Что показал Кузнецов, пока играл в КХЛ? Насколько процентов раскрылся?

– Ну, вы же видели. Только он начал набирать форму, – травма. Потом вернулся, снова заболел. Полностью, конечно, не раскрылся, не вышел на свой уровень, чего мы от него ждем. Надо пожелать ему здоровья, пусть возвращается и радует своей игрой зрителей.

– Что с ним произошло, не знаете?

– Ну, это внутренняя кухня команды. Раз объявили, что Кузнецов заболел и врачи делают все, чтобы вернуть его в строй, значит, будем основываться на информации пресс-службы СКА, – сказал бывший игрок петербургского клуба Василий Каменев.