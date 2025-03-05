Ротенберг поблагодарил «Россию 24» за сюжет о СКА: «Поговорили о причинах, почему клуб стал одним из лучших. Мы открыты для журналистов, которым интересно развитие хоккея»

Роман Ротенберг поблагодарил телеканал «Россия 24» за сюжет о СКА.

«Спасибо каналу «Россия 24» за большой и подробный сюжет о СКА. Съемочная бригада провела с нами два дня, была на раскатке, на матче, посетила «Хоккейный город».

Мы поговорили о ставке на молодых игроков и атакующий хоккей, росте популярности клуба и существенном повышении коммерческих доходов.

Обсудили причины, которые позволили СКА стать одним из лучших клубов по многим показателям – инфраструктура, клубная академия, работа с болельщиками.



Мы будем продолжать работу. У нас большие планы и амбициозные задачи! Продолжаю повторять: мы открыты для прессы, для журналистов, которым действительно интересно развитие хоккея», – написал главный тренер СКА .