СКА проводит 1200-й матч в КХЛ – против ЦСКА. Первая игра петербуржцев в лиге состоялась в 2008-м с «Металлургом»
СКА провел 1200-й матч в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга противостоит ЦСКА (0:0, первый период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Свой первый матч армейцы с Невы провели на выезде в Магнитогорске 8 сентября 2008-го, а спустя три дня сыграли и первый домашний – против «Амура».
С тех пор на счету нашего СКА множество побед, два Кубка Гагарина, звание чемпионов России, три Кубка Континента, рекорды посещаемости на «Газпром Арене» и «СКА-Арене».
И все эти памятные моменты – часть славной истории нашего клуба, которую мы пишем вместе с вами каждый день. Только вперед, к новым вершинам!» – говорится в заявлении СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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