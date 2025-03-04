СКА проводит 1200-й матч в КХЛ – против ЦСКА. Первая игра петербуржцев в лиге состоялась в 2008-м с «Металлургом»

СКА провел 1200-й матч в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга противостоит ЦСКА (0:0 , первый период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Свой первый матч армейцы с Невы провели на выезде в Магнитогорске 8 сентября 2008-го, а спустя три дня сыграли и первый домашний – против «Амура ».

С тех пор на счету нашего СКА множество побед, два Кубка Гагарина, звание чемпионов России, три Кубка Континента, рекорды посещаемости на «Газпром Арене» и «СКА-Арене».

И все эти памятные моменты – часть славной истории нашего клуба, которую мы пишем вместе с вами каждый день. Только вперед, к новым вершинам!» – говорится в заявлении СКА.