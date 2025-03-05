Ротенберг про 1200 матчей СКА в КХЛ: «Два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, множество запоминающихся игр – кажется, произошло уже все, но мы понимаем, что находимся только в начале пути»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА провел 1200-й матч в КХЛ.

Клуб одержал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«СКА одержал не просто победу – а выиграл в день, когда проводил свой 1200-й матч в КХЛ.

История выступлений в лиге началась в сентябре далекого 2008-го в Магнитогорске, через неделю была сухая победа над «Амуром» в дебютном матче в Петербурге.

Юбилейный, Ледовый , «Газпром-Арена» и «СКА-Арена », множество городов и стран, и всегда рядом были наши болельщики, за что им огромное спасибо.

Между прочим, на первый матч СКА в Ледовом пришло меньше 6000 человек, а средняя посещаемость тогда была и вовсе невысока, но уже через несколько лет болельщики штурмовали кассы, чтобы попасть на игры СКА. Это огромная ежедневная работа, и благодаря ей мы сейчас можем несколько раз в неделю заполнять самый большой хоккейный стадион в мире.

Два Кубка Гагарина, российское чемпионство, три Кубка Континента и множество запоминающихся игр, событий и побед – кажется, что за эти 1200 матчей произошло уже абсолютно все, но мы понимаем, что находимся только в начале пути. Все только начинается! Продолжаем работу!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.