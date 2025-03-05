Алексей Шевченко: «Амур» подписал контракт с Заварухиным до конца сезона с опцией продления, но кто-то не может завизировать»

«Амур» подписал контракт с тренером Алексеем Заварухиным.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

«Амур» подписал контракт с Алексеем Заварухиным до конца этого сезона с опцией продления, но кто-то не может завизировать, хотя контракт уже в КХЛ », – написал Шевченко.

«Амур » занимает 11-е место в таблице Востока. После увольнения Андрея Мартемьянова командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Виктор Костюченок.

Заварухин ранее работал в «Тракторе».