Алексей Шевченко: «Амур» подписал контракт с Заварухиным до конца сезона с опцией продления, но кто-то не может завизировать»
«Амур» подписал контракт с тренером Алексеем Заварухиным.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«Амур» подписал контракт с Алексеем Заварухиным до конца этого сезона с опцией продления, но кто-то не может завизировать, хотя контракт уже в КХЛ», – написал Шевченко.
«Амур» занимает 11-е место в таблице Востока. После увольнения Андрея Мартемьянова командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Виктор Костюченок.
Заварухин ранее работал в «Тракторе».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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