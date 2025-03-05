Серебряков про языковой барьер в «Авангарде»: «Клуб сделал уроки английского языка для хоккеистов, изучаем»

Никита Серебряков высказался о работе с тренером «Авангарда» Ги Буше.

– Чувствуете, что с Буше в роли главного «Авангард» способен добиться серьезных результатов уже в этом плей-офф?

– Мы доверяем своему тренеру, верим в его идеи и просто стараемся делать то, что он нам говорит.

– Как в «Авангарде» решают вопрос с языковым барьером? Все-таки тренерский штаб и большинство игроков разговаривают на разных языках.

– Многие из игроков владеют двумя языками, помогают переводить. Тренерский штаб тоже нам установки переводит постоянно.

Плюс для хоккеистов «Авангард» сделал уроки английского языка. Поэтому мы изучаем этот язык.

– В каком формате проходят эти уроки?

– Все по-разному учат язык. Вообще, мы созваниваемся со своими учителями и договариваемся об уроках.

– Насколько вы продвинулись за этот сезон в изучении английского?

– Я и раньше свободно разговаривал на английском языке. Долгое время жил и играл в Северной Америке, так что с языком проблем нет.

На первом уроке обсудил это со своим учителем, он спросил, что мне нужно. Я ответил, что по сути меня заставили, поэтому решили, что будем улучшать мой английский, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков .