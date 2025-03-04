«Авангард» выиграл 9 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
«Авангард» одержал 9 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше обыграла «Сочи» в выездном матче со счетом 3:2 ОТ.
Таким образом, «Авангард» набрал 76 очков после 61 матча и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
«Сочи» проиграл 4-й матч подряд. Команда тренера Сергея Зубова идет 11-й на Западе с 45 баллами после 60 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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