Ги Буше после 3:2 с «Сочи»: «У «Авангарда» нет задачи попасть в топ-4. Чайка хорошо показал себя, Гуляев может играть в нападении, молодым нельзя засиживаться на скамейке»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Сочи».

Омский клуб одержал победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ.

– Сегодня, как и последнее время, у нас были сложности, с которыми пришлось справляться. Маклауд выбыл на несколько дней, у Мартынова родился ребенок, ему в такой ответственный момент нужно быть с семьей.

Отправили его к жене и к малышу, желаем здоровья им, это очень важный момент в жизни любой семьи. Сказал Мартынову, что найдем выход из ситуации без него, хоть это будет и непросто.

Тяжелый матч, непросто было распределять шайбу, находить партнеров. Некоторые хоккеисты были уставшими, но все сохраняли концентрацию, искали путь к победе и нашли его.

– Гуляев играл в нападении, каково ему в этом амплуа?

– Выбрали его, потому что он катается, как крайний нападающий. Мне нравится он как игрок и человек. Очень трудолюбивый, полон желания, с горящими глазами. Когда размышляли, кого из защитников заиграть в нападении, он изъявил желание.

Понимали, что он выложится на все 100%, он был сегодня не просто хорош, а великолепен. Его звено сегодня хорошо действовало, дало необходимую нам глубину. Мы получили то, что нам было нужно.

– Это была разовая акция?

– Будет зависеть от возвращения Маклауда и Мартынова. Чайка сегодня провел первый матч, если хочешь далеко пройти в плей‑офф, нужно иметь достаточное количество защитников в команде.

Хотели дать ему игровое время, попробовать в игровых ситуациях. Чайка хорошо себя показал, а Гуляев при необходимости тоже поможет в нападении в будущем.

– Приблизились к четвертому месту, стоит задача попасть в топ‑4?

– Нет, такой задачи не стоит. Ни разу не говорил об этом с ребятами, меня это абсолютно не интересует. Если будем подбирать соперников, это никак нам не поможет, не улучшит наши компоненты игры.

Я человек, который делает акцент на настоящем, неважно, против кого и где ты играешь. Надо стремиться к лучшей версии себя и быть готовым сыграть против любого противника.

– Некоторые игроки были отправлены в ВХЛ. Значит ли это, что вы определились с костяком на плей‑офф?

– Это не значит, что на этих ребят не будем рассчитывать. Каждый день сталкиваемся с новыми обстоятельствами, травмами и прочими ситуациями. Сейчас важно было посмотреть на Чайку перед плей‑офф, поэтому часть ребят надо было отправить в «вышку», тем более с их способностями мы знакомы.

Мы ожидаем возвращения Ткачева, Галимова и остальных, поэтому можем распоряжаться рядом игроков. Молодым нельзя засиживаться на скамейке, надо играть, прогрессировать, становиться лучше, чтобы потом играть в КХЛ, когда это потребуется, – сказал Ги Буше .

Чайка впервые сыграет за «Авангард» – против «Сочи». Гуляев заявлен нападающим