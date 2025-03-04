Чайка впервые сыграет за «Авангард» – против «Сочи». Гуляев заявлен нападающим
Даниил Чайка впервые включен в состав «Авангарда» на матч Фонбет Чемпионата КХЛ.
Омский клуб будет противостоять «Сочи» сегодня, игра начнется в 19:30 по московскому времени.
В декабре «Авангард» подписал контракт с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Он провел два сезона в АХЛ.
Кроме того, 19-летний защитник омичей Михаил Гуляев включен в заявку на матч с «Сочи» – в качестве нападающего.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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