Чайка впервые сыграет за «Авангард» – против «Сочи». Гуляев заявлен нападающим

Даниил Чайка впервые включен в состав «Авангарда» на матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

Омский клуб будет противостоять «Сочи» сегодня, игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В декабре «Авангард » подписал контракт с 22-летним защитником Даниилом Чайкой . Он провел два сезона в АХЛ.

Кроме того, 19-летний защитник омичей Михаил Гуляев включен в заявку на матч с «Сочи » – в качестве нападающего.