Хайруллин о плей-офф: «СКА процентов на 80 готов. Всегда есть в чем добавлять»
Марат Хайруллин оценил готовность СКА к плей-офф.
Во вторник клуб победил ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 73 очка после 62 игр.
– Хороший результат, у нас хорошая команда. Готовились к ЦСКА, с ними всегда игры кость в кость. До плей‑офф осталось несколько игр, нужно оттачивать детали и подниматься как можно выше.
– Свалилась гора с плеч из-за того, что прервали серию поражений?
– Понимали, что отступать будет некуда. В последних играх было улучшение в плане обороны. Мы хорошо сыграли, выстояли и забили важный гол.
– СКА готов к плей-офф?
– Всегда есть в чем добавлять, думаю, мы процентов на восемьдесят готовы. Сейчас у нас выйдут травмированные ребята и полноценно пойдем в бой, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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