Валиева посетила матч КХЛ между ЦСКА и СКА
Фигуристка Камила Валиева посетила игру КХЛ между ЦСКА и СКА.
Как сообщает «Матч ТВ», Валиева наблюдала за ходом хоккейного матча с трибуны.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ прошла во вторник в Москве и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 3:2.
Ранее появлялась информация о том, что 18-летняя Валиева встречается с 31-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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