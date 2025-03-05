Валиева посетила матч КХЛ между ЦСКА и СКА

Фигуристка Камила Валиева посетила игру КХЛ между ЦСКА и СКА.

Как сообщает «Матч ТВ», Валиева наблюдала за ходом хоккейного матча с трибуны.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ прошла во вторник в Москве и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 3:2.

Ранее появлялась информация о том, что 18-летняя Валиева встречается с 31-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым.