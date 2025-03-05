Владимир Плющев: «Демидов и Короткий – большой плюс от СКА в этом сезоне. Иван – заметная величина, талант. Матвей – габаритный центр с катанием и броском»

Владимир Плющев оценил игру Ивана Демидова и Матвея Короткого против ЦСКА.

СКА одержал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Чья игра стала для вас сюрпризом?

– Не так ярко, как в феврале, сыграл молодой Демидов, но все равно сегодня в КХЛ это заметная величина, талант, на которого ходят болельщики.

Всем известно, что в последние годы главная проблема нашего хоккея – центральные нападающие. У нас это очень короткая линия, именно в нее в первую очередь приглашают легионеров.

С этой точки зрения вновь обратил внимание на Короткого, его очередной гол не случаен. Молодой, габаритный центр, с катанием и броском. Вроде бы никуда не спешит, но всюду вроде бы успевает. Присмотритесь к парню!

Демидов и Короткий – это большой плюс от Питера в этом сезоне, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.