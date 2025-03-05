Максим Рыбин: «СКА порой жертвует результатами, чтобы перспективные ребята набирались опыта. В будущем это будут ключевые фигуры в сборной России»

Максим Рыбин: «СКА порой жертвует результатами, чтобы перспективные ребята набирались опыта. В будущем это будут ключевые фигуры в сборной России»
«Вчера был матч уровня плей-офф. Отличная игра в исполнении обеих команд. Порадовали в особенности питерские армейцы, которые, судя по последним играм, набирают уверенность.
Они достойно выглядели и в прошлом матче, в Минске, и сейчас в Москве. После травм вернулись в строй многие игроки, и сейчас уже команда играет в обороне гораздо увереннее. На высоком уровне провел встречу вратарь Егор Заврагин.
Вообще, я бы отметил большое количество 19-летних ребят в составе, причем они играют в команде важную роль – тренеры доверяют им играть в численном неравенстве, а также в самые трудные и напряженные моменты игры. Вчера важный гол забил Матвей Короткий после передачи Ивана Демидова. Все это молодые ребята – будущее российского хоккея.
Порой даже СКА жертвует своими результатами ради того, чтобы перспективные ребята набирались опыта. В будущем это будут ключевые фигуры в сборной России. В каком-то еще клубе КХЛ играет такое количество 19-летних?
И еще я бы отметил тот факт, что в СКА нет ни одного легионера, в отличие от других команд, перед которыми стоит задача выиграть Кубок Гагарина», – сказал экс-нападающий СКА Максим Рыбин.
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