Максим Рыбин: «СКА порой жертвует результатами, чтобы перспективные ребята набирались опыта. В будущем это будут ключевые фигуры в сборной России»

Максим Рыбин поделился мыслями о матче ЦСКА – СКА (2:3 ОТ).

«Вчера был матч уровня плей-офф. Отличная игра в исполнении обеих команд. Порадовали в особенности питерские армейцы, которые, судя по последним играм, набирают уверенность.

Они достойно выглядели и в прошлом матче, в Минске, и сейчас в Москве. После травм вернулись в строй многие игроки, и сейчас уже команда играет в обороне гораздо увереннее. На высоком уровне провел встречу вратарь Егор Заврагин .

Вообще, я бы отметил большое количество 19-летних ребят в составе, причем они играют в команде важную роль – тренеры доверяют им играть в численном неравенстве, а также в самые трудные и напряженные моменты игры. Вчера важный гол забил Матвей Короткии ̆ после передачи Ивана Демидова . Все это молодые ребята – будущее российского хоккея.

Порой даже СКА жертвует своими результатами ради того, чтобы перспективные ребята набирались опыта. В будущем это будут ключевые фигуры в сборной России. В каком-то еще клубе КХЛ играет такое количество 19-летних?

И еще я бы отметил тот факт, что в СКА нет ни одного легионера, в отличие от других команд, перед которыми стоит задача выиграть Кубок Гагарина », – сказал экс-нападающий СКА Максим Рыбин.