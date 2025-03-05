Роман Костомаров поделился мнением об Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить еще 11 шайб, чтобы побить рекорд.

– У вас спрашивали про спортсмена года, и вы говорили: Овечкин. Ему осталось несколько шайб до Гретцки, сейчас пошли результаты...

– Да у него уже 20 лет идут результаты! Он великий. Я больше вижу его гонку через соцсети – осталось столько-то голов, сейчас 11. И всегда ставлю лайк!

Александр – великий спортсмен, причем в масштабах не России, а всего мира. Единицы добиваются обновления рекордов НХЛ , еще и рекорда Уэйна Гретцки. Таких людей в мире единицы.

– Вы знакомы?

– Знакомы, но на уровне «привет – привет». Так, чтобы сидеть в обнимку и общаться, не было. Думаю, все впереди.

Сейчас он постареет, закончит – и мы пообщаемся. Спросил бы у него: «Как ты докатился до жизни такой?» – смеясь сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.