Костомаров о погоне Овечкина за Гретцки: «Он великий. Вижу его гонку через соцсети – осталось столько-то голов, сейчас 11. Всегда ставлю лайк!»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить еще 11 шайб, чтобы побить рекорд.
– У вас спрашивали про спортсмена года, и вы говорили: Овечкин. Ему осталось несколько шайб до Гретцки, сейчас пошли результаты...
– Да у него уже 20 лет идут результаты! Он великий. Я больше вижу его гонку через соцсети – осталось столько-то голов, сейчас 11. И всегда ставлю лайк!
Александр – великий спортсмен, причем в масштабах не России, а всего мира. Единицы добиваются обновления рекордов НХЛ, еще и рекорда Уэйна Гретцки. Таких людей в мире единицы.
– Вы знакомы?
– Знакомы, но на уровне «привет – привет». Так, чтобы сидеть в обнимку и общаться, не было. Думаю, все впереди.
Сейчас он постареет, закончит – и мы пообщаемся. Спросил бы у него: «Как ты докатился до жизни такой?» – смеясь сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
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