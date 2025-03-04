Романов об Овечкине: «Дедушка был его тренером в «Динамо», они ЧМ вместе выигрывали. В прошлом сезоне Александр на вбрасывании сказал: «Саня, деду привет»
Александр Овечкин передал привет дедушке Александра Романова.
Защитник «Айлендерс» является сыном нападающего Станислава Романова и внуком Зинэтулы Билялетдинова.
– До финиша регулярки ты два раза сыграешь против «Вашингтона». Чем запомнились последние встречи с Овечкиным?
– Дедушка был одним из его первых тренеров в «Динамо», они чемпионат мира вместе выиграли…
А в прошлом сезоне, около года назад, Овечкин стоит рядом со мной на вбрасывании и говорит: «Саня, деду привет», – рассказал в интервью Спортсу’‘ защитник «Айлендерс» Александр Романов.
«В команде все рады, что выбрали Трампа». Интервью Александра Романова – о жизни в Америке
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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