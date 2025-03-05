Дэйли о возможности провести матч России с США: «Не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ»

Билл Дэйли не ожидает проведения матчей США и России с участием игроков НХЛ.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

– Насколько реально в нынешних условиях провести товарищеский матч между сборными России и США, в том числе с участием игроков НХЛ?

– Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

Фетисов об идее провести матч Россия – США: «Была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, нашими двусторонними отношениями. Пришло время это менять»