Дэйли о возможности провести матч России с США: «Не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ»
Билл Дэйли не ожидает проведения матчей США и России с участием игроков НХЛ.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
– Насколько реально в нынешних условиях провести товарищеский матч между сборными России и США, в том числе с участием игроков НХЛ?
– Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Фетисов об идее провести матч Россия – США: «Была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, нашими двусторонними отношениями. Пришло время это менять»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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