Грицюк об отстранении России: «Мечтаю поехать еще на одну Олимпиаду. Осталась недосказанность в том, как мы завоевали серебро в Пекине в 2022-м»

Арсений Грицюк мечтает снова сыграть за Россию на Олимпийских играх.

– Ждете, что сборную России вернут на Олимпиаду, которая пройдет в 2026 году в Милане?

– У меня есть мечта поехать еще на одну Олимпиаду. Осталась недосказанность, если вспоминать о том, как мы завоевали серебро в Пекине‑2022. И тяжело было смотреть, как россиян отстраняли на всех уровнях.

На последних двух Олимпиадах мы выступали под нейтральным флагом. Хочется уже вернуться на мировую арену. У нас много качественных хороших спортсменов. И я говорю не только о хоккее.

Считаю, что мы в любом случае должны представлять свою страну, – сказал форвард СКА и серебряный призер Олимпийских игр-2022 Арсений Грицюк .

В финале ОИ-2022 российская сборная проиграла команде Финляндии со счетом 1:2.