Ротенберг о 3:2: «Исторически сильнейшие команды КХЛ: у ЦСКА три Кубка Гагарина, у СКА – два. Мы много играли в меньшинстве, не должно быть двойных стандартов, нужен честный хоккей»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с ЦСКА.

Петербургский клуб одержал победу в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ.

«Благодарю болельщиков, здесь отличная хоккейная атмосфера. Сегодня играли две исторически сильнейшие команды лиги. По всем показателям сильнейшие.

У ЦСКА шесть Кубков Континента, у СКА – три на сегодняшний день. У ЦСКА три Кубка Гагарина, у СКА – два. Если говорить про сборную России – это Олимпиада в Корее, где было много игроков и СКА, и ЦСКА.

Самые свежие победы сборной России – это Кубки Первого канала, где здорово проявляют себя лидеры СКА и ЦСКА. Игра высокого уровня, обе команды бились.

Здорово сыграли оба вратаря. СКА много играл в меньшинстве, эти вещи надо посмотреть и понять, что вообще происходит. Ни в коем случае не должно быть никаких двойных стандартов. В нашей стране нужен только честный хоккей!

СКА выполнил игровое задание на 100%. Ребята бились единым кулаком, там и шайба в лицо попадала», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг подарил будильник журналисту после победы над ЦСКА: «Вы часто ходите на матчи, даже когда у вас был перелом. Любите хоккей, значит»