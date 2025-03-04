Фетисов об идее провести матч Россия – США: «Была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, нашими двусторонними отношениями. Пришло время это менять»
«Конечно, есть смысл подготовить эту игру. Мне кажется, это самый быстрый способ – собрать ветеранов, которые известны по обе стороны океана, и сыграть матч», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов отметил, что ранее «была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, с нашими двусторонними отношениями».
«Пришло время это менять. Здесь нужно все использовать, что связано с отношениями. Мы играли с ребятами-американцами в одних командах, бились за победу в каждой игре, бились против таких же ребят, которые играли в других командах. Национальная хоккейная лига сегодня олицетворяет собой формат международных команд», – сказал депутат.
Он добавил, что хоккей остается важным инструментом взаимодействия с США, «потому что много российских ребят играют в Соединенных Штатах как великие звезды».
«После игр мы все были друзьями, соратниками. Мне кажется, это самый быстрый и правильный формат.
Самое главное – надо найти для этого возможности и время. Самый быстрый и правильный способ – это собрать легенд и в такой дружеской атмосфере провести матч. Есть что вспомнить, есть о чем поговорить», – отметил Фетисов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий