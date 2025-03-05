Ротенберг о статистике: «Ее бывает слишком много, голова как арбуз потом. В СКА смотрим на ключевые показатели: блокшоты, плюс-минус, реализация. Остальное тоже читаю, это моя работа»

Роман Ротенберг рассказал, какие показатели оценивает по итогам игр СКА.

Петербургский клуб одержал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ и прервал серию из 4 поражений подряд.

– По последним пресс-конференциям заметил, что вы постоянно приходите со статистикой. Какой объем работы у вас занимает именно работа со статистическими данными?

– Ну, все понимают, что статистика не врет. Мне важно посмотреть на ключевые показатели, у меня это всегда пойманные на себя шайбы, потому что когда мы ловим шайбу на себя, когда играем самоотверженно, то все остальные показатели у нас сразу в порядке.

Я считаю, что даже бывает слишком много статистики и, знаете, голова как арбуз потом, поэтому хочется выделить основные показатели.

Есть классические, и я всегда больше смотрю на самые основные: это плюс-минус, реализация голевых моментов, ну и, конечно, блокшоты – три показателя, которые я смотрю лично для себя.

Ну, конечно, остальное тоже все читаю, это моя работа. Изучаю, смотрю, всегда там есть показатели меньшинства, большинства. Хочу сегодня, кстати, отметить нашу бригаду большинства – смогли, забили, да, один раз не реализовали, но есть что улучшить.

Ну и бригаду меньшинства, конечно, тоже отмечу – что мы с такой мастеровитой командой и с такими сильными игроками здорово сыграли в меньшинстве. Это и есть результат того, что мы и ловили шайбу на себя, и лицом, и жертвовали собой сегодня.

Когда команда жертвует собой, каждый игрок играет самоотверженно, то это всегда идет в копилку, в командную победу. Поэтому сегодня команда и выиграла, это командная победа для нас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.