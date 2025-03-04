Ротенберг подарил будильник журналисту после победы над ЦСКА: «Вы часто ходите на матчи, даже когда у вас был перелом. Любите хоккей, значит»

Роман Ротенберг снова подарил будильник журналисту после победы СКА.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (3:2 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер СКА Роман Ротенберг подарил будильник журналисту ТАСС Рустаму Шарафутдинову.

«Хотел бы с учетом нашей победной традиции подарить Рустаму, вам. Вы часто ходите на матчи, даже когда [у вас] была травма, перелом, вы ходили на матчи.

Значит, вы любите хоккей», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.