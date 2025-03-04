Ротенберг подарил будильник журналисту после победы над ЦСКА: «Вы часто ходите на матчи, даже когда у вас был перелом. Любите хоккей, значит»
Роман Ротенберг снова подарил будильник журналисту после победы СКА.
Петербургский клуб обыграл ЦСКА (3:2 ОТ) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер СКА Роман Ротенберг подарил будильник журналисту ТАСС Рустаму Шарафутдинову.
«Хотел бы с учетом нашей победной традиции подарить Рустаму, вам. Вы часто ходите на матчи, даже когда [у вас] была травма, перелом, вы ходили на матчи.
Значит, вы любите хоккей», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа ЦСКА во Вконтакте
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