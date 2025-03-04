Плешков о Кузнецове: «Чемпионская команда должна быть слаженной, даже если кто‑то выбыл. У СКА аншлаг на каждом матче, по 23 тысячи зрителей поддерживают»

Артемий Плешков высказался о ситуации с Евгением Кузнецовым в СКА.

Ранее СКА объявил, что форвард пропускает матчи из-за ОРВИ и последствий сотрясения. В пятницу стало известно, что Кузнецов официально внесен в список травмированных, из‑за чего пропустит как минимум месяц.

Журналист Артур Хайруллин сообщил, что нападающий может больше не сыграть за клуб из Санкт-Петербурга.

– Еще в прошлом сезоне вы выступали в ВХЛ. Как себя чувствуете на уровне КХЛ?

– Очень хорошо, с начала сезона. Это я у вас должен спросить – скажите со стороны, как я играю?

– Достойно, но мешают травмы. Вас надо наиграть к плей‑офф на первого номера.

– Когда плей‑офф начинается? 26 марта? Еще есть время, чтобы выйти на пик.

– Главное, чтобы СКА в обороне играл надежно.

– Этому и так уделяется все внимание, все время по ходу сезона. Это наша тактика. Просто бывает так, что, можно сказать, не с той ноги встали. Не пошла игра и все. Но мы над этим работаем.

– Насколько СКА не хватает Евгения Кузнецова? Он же душа раздевалки.

– Бывает, что люди из состава выбывают. Это спорт. То травмы, то болезни. Но как‑то надо с этим справляться. Конечно, каждая потеря это не очень хорошо.

Но чемпионская команда должна быть слаженной, даже если кто‑то выбыл. Другие должны подстраховать. Потом игрок вернется в обойму и все будет четко.

– Многие хейтят СКА. Но вы чувствуете поддержку болельщиков?

– Да у нас аншлаг на каждом домашнем матче. По 23 тысячи зрителей поддерживают, которые ходят на игры. Мы их всегда слышим.

И на выезды наши фанаты ездят практически всегда. И достаточно много людей – в гостях у нас тоже большая поддержка. Так что спасибо людям за это, – сказал вратарь СКА.