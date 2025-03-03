Ротенберг о Кузнецове и его состоянии здоровья: «Говорить о позитивных изменениях слишком рано. У него сотрясение мозга. Он проходит лечение в Петербурге»
Роман Ротенберг высказался о состоянии здоровья Евгения Кузнецова.
Ранее СКА объявил, что форвард пропускает матчи из-за ОРВИ и последствий сотрясения. В пятницу стало известно, что Кузнецов официально внесен в список травмированных, из‑за чего пропустит как минимум месяц.
Журналист Артур Хайруллин сообщил, что нападающий может больше не сыграть за клуб из Санкт-Петербурга.
– Есть ли позитивные изменения в состоянии здоровья Кузнецова?
– Нет. Пока об этом говорить слишком рано. У него сотрясение мозга. Форвард проходит лечение в Санкт‑Петербурге, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний Кузнецов, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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