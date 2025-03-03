Ротенберг о Кузнецове и его состоянии здоровья: «Говорить о позитивных изменениях слишком рано. У него сотрясение мозга. Он проходит лечение в Петербурге»

Роман Ротенберг высказался о состоянии здоровья Евгения Кузнецова.

Ранее СКА объявил, что форвард пропускает матчи из-за ОРВИ и последствий сотрясения . В пятницу стало известно, что Кузнецов официально внесен в список травмированных, из‑за чего пропустит как минимум месяц.

Журналист Артур Хайруллин сообщил, что нападающий может больше не сыграть за клуб из Санкт-Петербурга.

– Есть ли позитивные изменения в состоянии здоровья Кузнецова?

– Нет. Пока об этом говорить слишком рано. У него сотрясение мозга. Форвард проходит лечение в Санкт‑Петербурге, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний Кузнецов, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.