Никита Щитов: «Не назвал бы приглашение Кузнецова в СКА ошибкой – нет людей, предсказывающих будущее. В КХЛ хоккеистов такого уровня нет»

Никита Щитов высказался о проблемах Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний форвард провел в текущем Фонбет чемпионате КХЛ 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков. Ранее стало известно , что Кузнецов внесен в список травмированных СКА.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями».

«Всегда что-то о ком-то говорят, всегда об известных людях ходят слухи. Называть приглашение Кузнецова в СКА ошибкой я бы не стал. Команда привезла хорошего игрока в лигу. У нас в КХЛ нет хоккеистов такого уровня. Да, есть молодые звезды, но они уезжают.

Кузнецов разорвал действующий контракт с «Каролиной», приехал сюда... Как это можно называть ошибкой? Нет таких людей, которые могли бы предсказывать будущее. Да, произошла такая ситуация, но разве приглашение Кузнецова – ошибка? Люди ходили на него.

Если бы Евгений не приехал в СКА, он возможно ушел бы в «Трактор ». Я не считаю его приглашение ошибочным», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов .

Шевченко о Кузнецове: «К нему относятся так, будто он должен все и всем. Но это второй хоккеист страны по популярности – после Овечкина. Кучерова и Василевского никто не знает, они никому не сдались»