Плющев о «Динамо»: «Все ждут успеха в Кубке Гагарина, предпосылки есть: великолепный дворец, школа, инфраструктура. Хотелось бы, чтобы ожидание было недолгим»

Владимир Плющев пожелал «Динамо» успеха в плей-офф КХЛ.

«Уже на протяжении лет трех болельщики, специалисты и руководители ждут от «Динамо » успешного выступления в Кубке Гагарина. Все предпосылки для этого есть – великолепный дворец, школа, инфраструктура.

Хотелось бы, чтобы ожидание было недолгим, но, к сожалению, пауза затянулась. Что касается победной серии, то тут больше претензий к соперникам «Динамо». Зная, что команда на ходу, так готовиться к ней нельзя.

А в плей-офф будет совершенно темный лес, не берусь ничего предсказывать. Нас ждет цепь не прогнозируемых событий. Не представляю, как в плей-офф будут играть то же «Динамо», «Спартак», ЦСКА или «Локомотив».

Хочу лишь пожелать «Динамо» успеха, все-таки с этой командой у меня хорошие связи, знаю многих ребят. А как получится, скоро посмотрим», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

«Динамо» выиграло 4 матча подряд. Команда Кудашова идет 2-й на Западе