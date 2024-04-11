Плющев о КХЛ: «Какая конкуренция? Посмотрите на плей-офф – никакого столичного клуба нет»

Владимир Плющев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Увеличение иностранных игроков в лиге – это наверняка негативно скажется на молодых игроках России. Другого быть не может.

Будет пять человек в составе плюс вратарь, значит, все пять мест будут заняты иностранцами.

Чтобы конкуренция повысилась нужна система подготовки игроков, а ее нет. Поэтому люди и шарахаются, то три, то два, то пять

Какая конкуренция сейчас? Посмотрите на плей-офф, никакого столичного клуба нет.

Но укомплектованы команды были очень прилично. Поэтому нужно не увеличивать лимит и не уменьшать.

Нужна система подготовки, которая бы спокойно воспроизводила бы игроков. У нас это не работает», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Зачем КХЛ срочно возвращает лимит в 5 легионеров?