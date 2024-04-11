Плющев о КХЛ: «Какая конкуренция? Посмотрите на плей-офф – никакого столичного клуба нет»

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Владимир Плющев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Увеличение иностранных игроков в лиге – это наверняка негативно скажется на молодых игроках России. Другого быть не может.

Будет пять человек в составе плюс вратарь, значит, все пять мест будут заняты иностранцами.

Чтобы конкуренция повысилась нужна система подготовки игроков, а ее нет. Поэтому люди и шарахаются, то три, то два, то пять

Какая конкуренция сейчас? Посмотрите на плей-офф, никакого столичного клуба нет.

Но укомплектованы команды были очень прилично. Поэтому нужно не увеличивать лимит и не уменьшать.

Нужна система подготовки, которая бы спокойно воспроизводила бы игроков. У нас это не работает», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Зачем КХЛ срочно возвращает лимит в 5 легионеров?

9 комментариев
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Ларин, опохмелись. В России и за пределами МКАДа команды есть.
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Да что за мифическая система подготовки такая? В чем она заключается, и кто ее будет реализовывать? ФХР разработает, и скинет клубам? Так вряд ли ее примут. У каждого клуба своя вертикаль, своя система подготовки. С чего бы им менять что-то? Можно, конечно, независимых школ понастроить и готовить игроков по методичке ФХР, но кто это все будет финансировать? Короче, что конкретно Плющев предлагает? Плакать, что все пропало - это все умеют.
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Так играйте чемпионат Москвы и Питера отдельно, будет суперконкуренция)
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Эх, а помните как СКА забивал 250 шайб за регулярку, а ЦСКА пропускал всего 70-80, с КН вратарей по 1,10. Вот это были равные времена
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Когда вы перестанете брать интервью у старых этих, пусть со своими мнениями канут обратно в совок
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Плющев , так никто клубы и не обязывает в обязательном порядке брать в свой состав именно пять иностигроков ! Вот к примеру у Локомотива сейчас один иностранный игрок и много своих воспитанников и они уже в финале КГ ! Если есть своим отличные молодые игроки и считают, что они лучше иностранных ,так пусть тренера их ставят в состав и играют !
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Никаких столичных клубов три штуки, не надо ля-ля.
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Как же подгорает у москвы, что без них ПО крутым выходит)
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Как же их всех бомбит, что кони и пони повылетали, да ещё и остальные московские клубы даже в полуфинал не прошли.
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