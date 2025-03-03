«Динамо» выиграло 4 матча подряд. Команда Кудашова идет 2-й на Западе

«Динамо» выиграло 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Автомобилист» со счетом 4:1 в домашнем матче.

Таким образом, «Динамо » набрало 81 балл после 61 игры и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.

«Автомобилист » проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Николая Заварухина идет 2-й на Востоке с 81 баллом после 61 матча.