«Динамо» выиграло 4 матча подряд. Команда Кудашова идет 2-й на Западе
«Динамо» выиграло 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Автомобилист» со счетом 4:1 в домашнем матче.
Таким образом, «Динамо» набрало 81 балл после 61 игры и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.
«Автомобилист» проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Николая Заварухина идет 2-й на Востоке с 81 баллом после 61 матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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