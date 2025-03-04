Хатсон набрал 50 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля» (63 матча). Он обошел Челиоса

Лэйн Хатсон набрал 50 очков быстрее всех защитников «Монреаля».

Он сделал 2 передачи в матче против «Баффало» (4:3 ОТ).

Теперь на счету 21-летнего Лэйна Хатсона 50 (4+46) баллов в 63 матчах в НХЛ .

Он набрал 50 очков в лиге быстрее всех защитников в истории «Канадиенс». Хатсон превзошел результат Криса Челиоса , который сделал это за 66 матчей.