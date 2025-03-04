Хатсон набрал 50 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля» (63 матча). Он обошел Челиоса
Лэйн Хатсон набрал 50 очков быстрее всех защитников «Монреаля».
Он сделал 2 передачи в матче против «Баффало» (4:3 ОТ).
Теперь на счету 21-летнего Лэйна Хатсона 50 (4+46) баллов в 63 матчах в НХЛ.
Он набрал 50 очков в лиге быстрее всех защитников в истории «Канадиенс». Хатсон превзошел результат Криса Челиоса, который сделал это за 66 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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