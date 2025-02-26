Хатсон набрал 43-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Селебрини идет 2-м с 42 баллами, Мичков – 3-й с 41
Лэйн Хатсон набрал 43-е очко в сезоне НХЛ.
Защитник «Монреаля» забил гол в матче против «Каролины» (4:0).
Теперь на счету 21-летнего Лэйна Хатсона 43 (4+39) балла в 58 играх сезона.
Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Второе место занимает форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (42 очка), третье – нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков (41).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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