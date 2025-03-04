Хатсон набрал 48-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Мичков и Селебрини делят 2-е место с 44 баллами
Лэйн Хатсон набрал 48-е очко в сезоне НХЛ.
Защитник «Монреаля» сделал 2 передачи в матче против «Баффало» (4:3 ОТ), продлив свою результативную серию до 5 игр.
Теперь на счету 21-летнего Лэйна Хатсона 48 (4+44) баллов в 61 матче сезона.
Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Второе место делят форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (44 очка в 50 играх) и нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков (44 балла в 59 матчах).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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