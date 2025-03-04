Гуркин об игре против «Салавата»: «Этот клуб дал мне дорогу в хоккей. Из того состава никого не осталось... Все живы, просто не играют. Эмоции положительные»
Ефим Гуркин высказался об игре против «Салавата Юлаева».
Защитник ранее выступал за уфимский клуб. Сегодня «Амур» играет с «Салаватом» (0:2, 2-й период) в Хабаровске.
– Вы не только играли за «Салават Юлаев», но и являетесь воспитанником уфимского хоккея. Дает ли это сегодня вам еще большую мотивацию?
– Конечно, этот клуб дал мне дорогу в хоккей. Из того состава, к сожалению, никого не осталось... Все живы, все нормально, просто не играют (улыбается). Эмоции положительные, – сказал защитник «Амура» Ефим Гуркин после первого периода.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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