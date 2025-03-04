«Салават» выиграл 4-й матч подряд. Команда Козлова идет 2-й на Востоке

«Салават Юлаев» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Амур » (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице Востока, набрав 83 очка после 62 матчей.

В следующей игре, 6 марта, «Салават Юлаев » снова встретится с «Амуром».