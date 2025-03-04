Ливо из «Салавата» забил 44-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 4 шайбы

Джош Ливо забил 44-й гол в сезоне КХЛ.

Форвард «Салавата Юлаева » отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).

Теперь на его счету 71 (44+27) очко в 56 играх сезона.

До рекорда Сергея Мозякина по количеству шайб за один чемпионат (48 за «Металлург» в сезоне-2016/17), форварду осталось отличиться 4 раза.