Ливо из «Салавата» забил 44-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 4 шайбы
Джош Ливо забил 44-й гол в сезоне КХЛ.
Форвард «Салавата Юлаева» отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).
Теперь на его счету 71 (44+27) очко в 56 играх сезона.
До рекорда Сергея Мозякина по количеству шайб за один чемпионат (48 за «Металлург» в сезоне-2016/17), форварду осталось отличиться 4 раза.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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