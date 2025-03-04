Ливо стал 2-м игроком «Салавата», набравшим 70 очков за одну регулярку. Рекордсмен – Радулов с 80 баллами в сезоне-2010/11
Джош Ливо достиг отметки 70 очков за сезон.
Нападающий «Салавата Юлаева» сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура» (2:0, 1-й перерыв).
Теперь на счету Джоша Ливо 70 (43+27) очков в 56 играх сезона.
Он стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за один регулярный чемпионат. Рекорд по результативности за одну регулярку принадлежит Александру Радулову – 80 очков в сезоне-2010/11.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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