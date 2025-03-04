Дмитрий Рябыкин: «Салават» не будет фаворитом серии с «Авангардом», ему не хватает глубины состава. Но еще почти месяц играть, многое может измениться»
Клуб идет на 6-м месте в таблице Востока.
– Судя по набранному ходу, «Авангард» ни для кого не будет подарком в первом раунде плей-офф?
– Вы правы. Думаю, на вершине таблицы Востока сейчас есть понимание, что лучше стать первым-вторым, чтобы выйти на «Сибирь» или «Адмирал». А вот Омск в роли первого соперника мало кого порадует.
– Скорее всего, на «Авангард» выйдет кто-то из тройки Уфа, Казань, Магнитогорск. Кто в этих парах будет фаворитом?
– По состоянию на сегодняшний день Уфа не будет фаворитом серии с Омском, поскольку ей не хватает глубины состава. Пары «Авангарда» с Казанью и Магниткой более равные, на два результата.
Но все это слишком ранние прогнозы. Играть в чемпионате еще почти месяц, многое может измениться. В частности те, кто в порядке в феврале-марте, могут не выдержать темпа и просесть в апреле. Тому же «Авангарду» это нужно учесть, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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