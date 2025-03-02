«Трактор» выиграл 40-й матч в этой регулярке – рекорд клуба. В сезоне-2011/12 было 39 побед

«Трактор» выиграл 40 матчей в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Челябинский клуб одержал победу над «Барысом » со счетом 8:0 на своей арене. Это самая крупная победа «Трактора» над казахстанским клубом в истории.

Победа стала 40-й для команда тренера Бенуа Гру в текущей регулярке, «Трактор » побил рекорд сезона-2011/12, когда клуб выиграл 39 матчей.

Первая передача Максима Шабанова в этой игре стала для него 36-й в текущем чемпионате, он побил клубный рекорд по передачам за одну регулярку, который принадлежал Томашу Гике (35).

Вторая шайба Виталия Кравцова в матче стала 25-й в сезоне и 98-й за «Трактор», он повторил снайперский рекорд по голам за одну регулярку Максима Шабанова и рекорд по голам в КХЛ Андрея Попова.

После первой заброшенной шайбы Кравцов вышел на второе место в списке бомбардиров челябинской команды в КХЛ, обойдя Попова.

Лучшие бомбардиры «Трактора» в КХЛ:

Глинкин Антон – 234;

Кравцов Виталий – 185;

Попов Андрей – 183;

Бэйлен Ник – 175;

Кузнецов Евгений – 167.