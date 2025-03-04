Форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт

Американский форвард «Амура» Алекс Гальченюк получил российский паспорт.

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды «Амур», Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею.

Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой.

Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство!» – сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета «Амура» Сергей Абрамов.

Ранее «Амур » объявил о продлении контракта с игроком на 2 года. На счету Алекса Гальченюка 37 (20+17) очков за 53 матча при полезности «минус 21».

Фото: t.me/hcamur1957