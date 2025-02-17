Костюченок о 2:5 с «Трактором»: «Я так понимаю, в плей‑офф «Амур» не попал, но остаток сезона нужно провести достойно. В 3-м периоде могли перевернуть ход встречи»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ хабаровчане дома проиграли со счетом 2:5.
– Что было позитивного?
– Мы вернулись в матч, играли хорошо, в третьем периоде могли перевернуть ход встречи. За 30 секунд пропустили два гола, хотя все были «дома». Концентрация наших игроков привела к результату. Мы показывали видео, как играет соперник.
Игра «пять на три», «пять на четыре» – тоже позитивный момент. По‑моему, в последних пяти‑шести матчах мы забросили лишь одну шайбу при игре «пять на пять». Это настораживает.
С выгодных позиций не бросаем, улучшаем. Случаются потери, в том числе и сегодня. Ребята должны перестроиться. Время есть. В плей‑офф мы не попали, я так понимаю, но остаток сезона нужно провести достойно.
– Кого ждать из травмированных в ближайших матчах? Что с Алексом Бродхерстом?
– С Алексом пока неизвестно, надо делать УЗИ. Гальченюк должен выйти в следующей игре на выезде, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ, проиграв «Трактору». У хабаровчан 33 очка за 56 матчей в сезоне
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