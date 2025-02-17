Костюченок о 2:5 с «Трактором»: «Я так понимаю, в плей‑офф «Амур» не попал, но остаток сезона нужно провести достойно. В 3-м периоде могли перевернуть ход встречи»

Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Трактора».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ хабаровчане дома проиграли со счетом 2:5.

– Что было позитивного?

– Мы вернулись в матч, играли хорошо, в третьем периоде могли перевернуть ход встречи. За 30 секунд пропустили два гола, хотя все были «дома». Концентрация наших игроков привела к результату. Мы показывали видео, как играет соперник.

Игра «пять на три», «пять на четыре» – тоже позитивный момент. По‑моему, в последних пяти‑шести матчах мы забросили лишь одну шайбу при игре «пять на пять». Это настораживает.

С выгодных позиций не бросаем, улучшаем. Случаются потери, в том числе и сегодня. Ребята должны перестроиться. Время есть. В плей‑офф мы не попали, я так понимаю, но остаток сезона нужно провести достойно.

– Кого ждать из травмированных в ближайших матчах? Что с Алексом Бродхерстом?

– С Алексом пока неизвестно, надо делать УЗИ. Гальченюк должен выйти в следующей игре на выезде, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок .

«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ, проиграв «Трактору». У хабаровчан 33 очка за 56 матчей в сезоне