Михеев набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» и стал 3-й звездой. У него 23 очка в 59 играх в сезоне
Илья Михеев набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» и стал 3-й звездой.
Форвард «Чикаго» забросил шайбу и ассистировал Райану Донато в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (5:1).
На счету 30-летнего россиянина стало 23 (12+11) очка в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Михеев (16:05, 1:29 – в меньшинстве, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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