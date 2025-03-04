Михеев набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» и стал 3-й звездой. У него 23 очка в 59 играх в сезоне

Илья Михеев набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» и стал 3-й звездой.

Форвард «Чикаго » забросил шайбу и ассистировал Райану Донато в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (5:1).

На счету 30-летнего россиянина стало 23 (12+11) очка в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Михеев (16:05, 1:29 – в меньшинстве, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.