Спенсер Найт отразил 41 из 42 бросков «Лос-Анджелеса» в 1-м матче за «Чикаго» после обмена из «Флориды»
Спенсер Найт отразил 41 из 42 бросков «Лос-Анджелеса» в 1-м матче за «Чикаго».
23-летний вратарь «Блэкхокс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (5:1).
Найт перешел в «Чикаго» из «Флориды» в результате обмена, в рамках которого «Пантерс» получили защитника Сета Джонса.
Со статистикой американца в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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