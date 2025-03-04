Спенсер Найт отразил 41 из 42 бросков «Лос-Анджелеса» в 1-м матче за «Чикаго» после обмена из «Флориды»

Спенсер Найт отразил 41 из 42 бросков «Лос-Анджелеса» в 1-м матче за «Чикаго».

23-летний вратарь «Блэкхокс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (5:1).

Найт перешел в «Чикаго » из «Флориды» в результате обмена, в рамках которого «Пантерс» получили защитника Сета Джонса.

Со статистикой американца в текущем сезоне можно ознакомиться здесь .