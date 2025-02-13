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  • Михеев о Бедарде: «Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19»
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Михеев о Бедарде: «Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19»

Илья Михеев высказался о форварде «Чикаго» Конноре Бедарде.

— Кто-то из партнеров по «Блэкхокс» поблизости живет?

— Мы живем в одном доме с Алеком Мартинесом, Коннором Бедардом.

— Вот как! У первого номера драфта и, как многие считают, суперзвезды будущего — в Чикаго не дом, а квартира?

— Он же один, и не думаю, что ему целый дом нужен.

- Какой он при ближайшем рассмотрении — на льду и в жизни?

— Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19, серьезно относится к своему организму, готовится к матчам так, как надо. Он играет в лиге всего второй сезон, и при его подходе все, что нужно — опыт и терпение. Это придет. А все опытные ребята, включая меня, стараются ему помогать.

— Требует ли Бедард на льду все время шайбу?

— Не могу так сказать. «Дайте мне шайбу» — такого нет. Но с шайбой он играть любит. Мы матчей пять-шесть, наверное, в одном звене провели. Парень с головой и технически очень сильно оснащен. Под него надо в правильном месте открыться, и он тебя найдет. При этом пока скромный, спокойный. Но может подойти и сказать: «Давай попробуем сыграть так».

— Опытные игроки не ревнуют к тому, что новый «Чикаго» начинает строиться вокруг совсем юного хоккеиста?

— А что такое ревность в хоккее? И зачем? Мы же все равно играем в командный вид спорта, правильно? И клуб определяет, как ему развиваться. Не Коннор первый, не он последний в такой роли. Мы понимаем, как это все работает, – сказал форвард «Чикаго».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКоннор Бедард
logoИлья Михеев
logoЧикаго
logoНХЛ
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