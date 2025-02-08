Бедард о критике от Мессье и Биссоннетта: «Мне все равно, что обо мне думают люди со стороны. Не собираюсь обижаться, если кто-то скажет, что я плохо сыграл»
Ранее шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье заявил, что отсутствие последствий в связи с плохой игрой форварда «Чикаго» может подорвать моральный дух команды.
Бывший игрок НХЛ, а ныне ведущий популярного подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт, в свою очередь, сказал: «Ему нужно работать над многими деталями в игре. Да, он может забить 30-35 голов за сезон и сделать 50-55 результативных передач, играя в большинстве и получая столько минут на льду. Но «Чикаго» будет продолжать проигрывать».
«Я не слежу за хоккейными передачами. Я играю. Мне, честно говоря, все равно, что люди со стороны думают обо мне или о команде.
Не собираюсь обижаться, если кто-то скажет, что я плохо сыграл или что-то в этом роде. Мне все равно. Это их работа – говорить то, что они чувствуют. Я не собираюсь принимать это близко к сердцу», – сказал 19-летний канадец.
Сегодня Бедард набрал 2 (1+1) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2). На его счету стало 48 (16+32) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».
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