Ротенберг об отсутствии шкафчика Кузнецова: «В раздевалке СКА висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. Евгению нужно время на лечение, а сколько – мы не знаем»
Сегодня СКА проиграл московскому «Динамо» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав петербуржцев на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).
СКА объявил, что Кузнецов «заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьезнее». В клубе попросили журналистов и блогеров «с уважением отнестись» к здоровью игрока и отметили, что рассчитывают на Евгения в будущем.
Также сообщалось, что в раздевалке СКА отсутствует шкафчик с фамилией Евгения Кузнецова.
– Почему шкафчик Евгения Кузнецова убрали из раздевалки СКА?
– На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени – мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск.
Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам – клубу СКА, медикам – оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьезная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.
– Евгений сейчас находится в Санкт‑Петербурге?
– Да. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе.
– А где еще? В Германии?
– Возможно. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает.
Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас – на первом месте, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)
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