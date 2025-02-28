Ротенберг об отсутствии шкафчика Кузнецова: «В раздевалке СКА висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. Евгению нужно время на лечение, а сколько – мы не знаем»

Роман Ротенберг заявил, что Евгению Кузнецову потребуется время на лечение.

Сегодня СКА проиграл московскому «Динамо » (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав петербуржцев на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).

СКА объявил , что Кузнецов «заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьезнее». В клубе попросили журналистов и блогеров «с уважением отнестись» к здоровью игрока и отметили, что рассчитывают на Евгения в будущем.

Также сообщалось , что в раздевалке СКА отсутствует шкафчик с фамилией Евгения Кузнецова .

– Почему шкафчик Евгения Кузнецова убрали из раздевалки СКА?

– На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени – мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идет в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующий матч в Минск.

Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам – клубу СКА, медикам – оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьезная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.

– Евгений сейчас находится в Санкт‑Петербурге?

– Да. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе.

– А где еще? В Германии?

– Возможно. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает.

Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас – на первом месте, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)