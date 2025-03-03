Титов о 2:4 с «Локомотивом»: «На «Сочи» сказалась недельная пауза. В 1-м периоде робко выглядели, потом стали в себя приходить»
Александр Титов оценил поражение «Сочи» от «Локомотива» (2:4).
«Немного сказалась недельная пауза. В первом периоде у нас робко выглядела игра. Потом стали в себя приходить.
За третий период мы поблагодарили ребят в раздевалке, поскольку выстояли пять минут в меньшинстве, забили гол. Конечно, когда восемь секунд остается и вбрасывание в средней зоне, нужно сохранять концентрацию до конца. Нам забили гол, так нельзя. Нужно к этому быть готовым», – сказал ассистент тренера «Сочи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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