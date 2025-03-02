Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Титов
Сергей Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам.
Исполняющим обязанности главного тренера станет его помощник Александр Титов.
«Сергея Зубова не будет на скамейке «Сочи» в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации.
Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких – важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».
Команда идет на последнем месте в Западной конференции, набрав 44 очка за 58 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости