  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Титов
9

Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Титов

Сергей Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам.

Исполняющим обязанности главного тренера станет его помощник Александр Титов.

«Сергея Зубова не будет на скамейке «Сочи» в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации.

Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких – важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Команда идет на последнем месте в Западной конференции, набрав 44 очка за 58 матчей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
logoСочи
logoСергей Зубов
logoКХЛ
logoАлександр Титов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сделавший пента-трик Сероух подарил клюшку актеру Прилучному: «В музее «Сочи» еще нет, а у Павла уже есть»
25 февраля, 15:25Фото
Хоккеист Даниил Сероух снялся в новом сезоне «Мажора»
24 февраля, 13:40
Плющев о пента-трике Сероуха: «Поймал кураж, на голы любо-дорого смотреть. Кто-то из топ-клубов точно на него глаз положил»
120 февраля, 14:45
Главные новости
Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу ассистов (1050), обогнав Хоу. До Айзермана – 13 передач
329 минут назад
Панарин забил победный гол и сделал передачу в матче с «Нэшвиллом», став 2-й звездой. У него 61 очко в 58 играх
145 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» уступил «Торонто», «Бостон» – «Миннесоте», «Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл», «Вегас» против «Нью-Джерси»
8656 минут назадLive
Кочетков – 3-я звезда матча с «Калгари»: 15 сэйвов из 16, 3-я победа в 4 последних играх
сегодня, 01:37
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
сегодня, 00:00Спецпроект
Ротенберг о песне «Седая ночь» на «Минск-Арене»: «Почему нет, вся арена поет в унисон – тогда команда окрыляется и побеждает. Даже СКА может брать пример»
14вчера, 22:05
«Флорида» поместила Ткачака в долгосрочный список травмированных, чтобы освободить место под потолком зарплат. Форвард пропустит минимум 10 матчей и, вероятно, вернется к плей-офф
6вчера, 21:53
Боец ММА Хамитов о 0:8 в игре «Барыса» с «Трактором»: «Спорт должен спонсироваться деньгами народа, только когда показывает результат!»
17вчера, 21:12
Кросби забил и сделал 2 ассиста в игре с «Торонто». У форварда «Питтсбурга» 65 очков в 61 матче
32вчера, 20:55
Кучеров первым в истории «Тампы» сделал по 60+ ассистов в трех сезонах подряд
8вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби забил 611-й гол в НХЛ и вышел на 18-е место среди лучших снайперов лиги, обогнав Бобби Халла. До Сакика и Игинлы – 14 шайб
117 минут назад
Титов о 2:4 с «Локомотивом»: «На «Сочи» сказалась недельная пауза. В 1-м периоде робко выглядели, потом стали в себя приходить»
59 минут назад
Торопченко набрал очки впервые за 7 матчей – передача и 9 бросков против «Далласа». У форварда «Сент-Луиса» 1+9 в 60 играх
сегодня, 02:27
Квартальнов о штрафе Морозу за атаку Заврагина: «Касательный удар, и так валяться, выпрашивать? Это не красит КХЛ. Стиснул зубы и не показывать, что тебе больно, ты же мужчина, правильно?»
3вчера, 21:30
Райлли Смит не сыграет с «Нэшвиллом». «Рейнджерс» готовят обмен форварда, контракт канадца рассчитан до конца сезона
вчера, 20:22
Жамнов о Голдобине и Морозове: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании. Если бы скамейка была подлиннее, то многие бы сидели сегодня»
2вчера, 20:00
Ги Буше о 5:1 со «Спартаком»: «Авангард» понимал, что нужно будет строго играть в обороне. Ребята вышли заряженными и так провели матч до финальной сирены»
4вчера, 18:54
Крылов о возможном назначении в «Куньлунь»: «Ничего об этом не знаю, опровергать не буду. Из «Куньлуня» можно сделать сильную команду, и она должна играть в Китае»
7вчера, 18:46
Никитин о 4:2: «Локомотив» рано уверился в победе, дал «Сочи» шансы. Главная мотивация – сохранять уровень и к плей-офф подойти с гармонией в голове и сердце»
4вчера, 18:04
Экс-глава «Авангарда» Крылов возвращается в КХЛ – он будет руководить «Куньлунем» (Алексей Шевченко)
16вчера, 17:51