Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Титов

Сергей Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам.

Исполняющим обязанности главного тренера станет его помощник Александр Титов .

«Сергея Зубова не будет на скамейке «Сочи» в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации.

Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких – важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи ».

Команда идет на последнем месте в Западной конференции, набрав 44 очка за 58 матчей.