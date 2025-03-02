Сергей Светлаков поучаствовал в символическом вбрасывании на матче «Локомотива» с «Сочи»
Сергей Светлаков провел символическое вбрасывание на матче «Локомотива» с «Сочи».
Ярославский клуб одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Известный телеведущий, актер и шоумен, болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков провел символическое вбрасывание перед игрой.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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